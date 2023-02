Lukashenko propôs combinar os recursos industriais de Minsk, Moscou e Pequim

“Estamos seriamente engajados em um diálogo com você sobre política industrial (com a China – ed.). Recentemente, a Rússia e eu determinamos que a Bielo- Rússia e a Rússia (terão) uma única política industrial. Por que não se juntar à China ? Vamos começar com a Bielo- Rússia , e então unir nós três – Rússia , Bielo- Rússia China . Um grande campo de atividade”, disse Lukashenka em entrevista à mídia chinesa, cuja versão televisiva foi exibida na segunda-feira pelo canal de TV bielorrusso Belarus 1.