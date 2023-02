O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, acredita que, para retornar ao tema da participação da Rússia no Tratado de Redução de Armas Ofensivas Estratégicas (START), a abordagem conceitual dos países do Ocidente coletivo, liderada por os Estados Unidos , para entender a preocupação da Rússia com sua própria segurança, devem mudar, disse em entrevista ao Izvestia O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov.