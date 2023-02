UE revela proposta de ‘normalização’ da Sérvia-Kosovo – CMIO

A União Europeia publicou na segunda-feira o texto da chamada proposta franco-alemã de um “caminho para a normalização” das relações entre a Sérvia e sua província separatista de Kosovo. Embora insinuando que Belgrado e Pristina concordaram com o plano, o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, disse que outra reunião em março discutirá sua implementação.

“O presidente Aleksandar Vucic e o primeiro-ministro Albin Kurti concordaram hoje que não são necessárias mais discussões sobre a proposta da UE” Borrel tuitou após a reunião em Bruxelas, também com a presença do enviado da UE aos Balcãs, Miroslav Lajcak. “Fizemos algum progresso hoje, mas mais trabalho é necessário.”

Kurti disse aos repórteres que o acordo não foi assinado porque Vucic se recusou a fazê-lo, embora ele “concordou em” a proposta da UE. “Ofereci-me para assiná-lo formalmente, mas a Sérvia não estava pronta” ele disse.

“O que combinamos foi continuar negociando”, disse Vucic, dizendo que insistiu em que Kurti primeiro cumprisse a obrigação que Pristina assumiu há 10 anos, ou seja, estabelecer uma associação de municípios sérvios na província. Ele disse que outra reunião acontecerá em 18 de março e que o Conselho Europeu discutirá a situação em 23 e 24 de março.













Essas datas coincidem com o início da campanha de bombardeio da OTAN contra a Sérvia em 1999, em nome dos separatistas de etnia albanesa. O bloco liderado pelos EUA acabou mobilizando tropas em Kosovo e apoiou a declaração de independência dos albaneses em 2008, contrariando a Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU que garantiu a integridade territorial da Sérvia.

A UE tem insistido para que a Sérvia reconheça a independência de Kosovo como pré-condição para ingressar no bloco, embora cinco países membros – incluindo a Espanha de Borrell e a Eslováquia de Lajcak – ainda não o tenham feito.

Embora diplomatas franceses e alemães tenham apresentado a proposta a Belgrado e Pristina no mês passado, ela não havia sido divulgada até agora. Uma pesquisa recente na Sérvia mostrou que 57% dos entrevistados apoiam uma versão fictícia dela, na qual não haveria reconhecimento de Kosovo – mas apenas 9% apoiam o que foi relatado como a oferta real.













De acordo com o texto publicado pelo Serviço de Ação Externa da UE, a Sérvia e o Kosovo “desenvolver relações normais de boa vizinhança uns com os outros com base na igualdade de direitos” que incluiria a troca “Missões Permanentes” e reconhecendo-se mutuamente “respectivos documentos e símbolos nacionais, incluindo passaportes, diplomas, matrículas e carimbos alfandegários.”

Sob a proposta da UE, ambas as partes “partir do pressuposto de que nenhum dos dois pode representar o outro na esfera internacional ou agir em seu nome”, enquanto a Sérvia em particular “não se oporá à adesão do Kosovo a qualquer organização internacional.”

A UE também afirmou que o diálogo será “guiado pelos objetivos e princípios estabelecidos na Carta das Nações Unidas, especialmente os da igualdade soberana de todos os Estados, respeito pela sua independência, autonomia e integridade territorial, direito à autodeterminação, proteção dos direitos humanos e não discriminação.”