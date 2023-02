Tênis do Reino Unido enfrenta ‘ameaça existencial’ devido à proibição da Rússia – LTA — CMIO

A Lawn Tennis Association (LTA) acredita que a ATP e a WTA levam a sério a suspensão de seus principais eventos se a proibição britânica de jogadores da Rússia e da Bielo-Rússia continuar, o que poderia destruir as organizações, informou a mídia britânica na segunda-feira.

O LTA e o All England Club, que administra Wimbledon, impuseram a proibição no ano passado citando o conflito na Ucrânia. O WTA e o ATP responderam retirando o torneio Grand Slam de pontos no ranking e impondo uma multa contra o tênis do Reino Unido.

A LTA agora enfrenta a perda dos direitos de sediar torneios de grama pré-Wimbledon, como Edgbaston e Queen’s Club, disse uma fonte da associação ao Guardian. Segundo a fonte, a LTA “enfrenta uma ameaça existencial se os eventos da quadra de grama não forem encenados,” já que perderia quase 30% de sua receita.













Em 2019, o LTA arrecadou £ 14,6 milhões em vendas de ingressos e mais de £ 6 milhões em receita comercial com os dois eventos, que atraíram cerca de 180.000 espectadores. Um impacto de £ 20 milhões em sua receita significaria que o LTA não seria capaz de financiar talentos do tênis britânico como Emma Raducanu, disse a fonte.

A proibição do ano passado foi denunciada por jogadores russos, mas aplaudida por atletas ucranianos, que exigiram que qualquer um da Rússia ou da Bielorrússia denunciasse seu governo antes de poder competir internacionalmente.

O presidente da Federação Russa de Tênis (RTF), Shamil Tarpishchev, previu no mês passado que a Grã-Bretanha suspenderia a proibição antes dos torneios deste verão.

“Não há duvidas. A posição da ITF é que os atletas sejam selecionados puramente por classificação, e não por nacionalidade em relação a todos os torneios em diferentes países do mundo.” ele disse à RIA Novosti. “Qualquer outra coisa será uma violação dos organizadores.”

O torneio WTA em Edgbaston e o torneio ATP no Queen’s Club estão agendados para meados de junho, como um prelúdio para o torneio de Wimbledon em julho. As associações britânicas de ténis estão neste momento a negociar com o governo, esperando-se uma decisão “no início de abril,” segundo o Guardião.