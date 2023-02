As explosões do Nord Stream prejudicaram a vida selvagem do Báltico – cientistas – CMIO

Os pesquisadores dizem que as explosões do oleoduto provocaram resíduos químicos e ameaçam as populações de bacalhau e toninha

A destruição dos oleodutos Nord Stream 1 e 2 não apenas interrompeu o fluxo de gás natural russo para a Europa Ocidental, mas também matou e envenenou as espécies de peixes e mamíferos marinhos já ameaçados de extinção no Mar Báltico, diz um novo relatório de dinamarqueses, poloneses e Cientistas alemães.

Dois tubos do Nord Stream 1 e um tubo do Nord Stream 2 foram explodidos no final de setembro de 2022, no que Moscou chamou de ato de terrorismo internacional. O “quatro explosões” agitou o fundo do mar circundante, incluindo a área usada anteriormente para despejar lixo tóxico, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Aarhus, na Dinamarca.

“Isso pode significar que os peixes que foram expostos a substâncias [such as lead and TBT] ficará doente. Há alguns deles que vão morrer, e há alguns deles que terão dificuldade em se reproduzir ”, Hans Sanderson, do Departamento de Ciência Ambiental de Aarhus, disse ao Copenhagen Post na segunda-feira.













Os pesquisadores estimaram que um quarto de milhão de toneladas de leito marinho contaminado, uma área “o dobro do tamanho” da ilha de Bornholm, pode ter sido provocada pelas explosões. Isso ameaçou as populações de bacalhau e toninha do Mar Báltico, que têm criadouros nas proximidades.

Explosões podem ter ensurdecido todos os botos dentro de 50 quilômetros das explosões, enquanto aqueles dentro de 4 quilômetros foram “provavelmente morto”, disseram os pesquisadores.

“Realmente estava no pior lugar imaginável. É uma tragédia que isso tenha acontecido aqui, onde a natureza já está completamente de joelhos”, disse. Bo Oksnebjerg, do Fundo Mundial para a Natureza (WWF), disse ao Post. Ele instou os governos dinamarquês e sueco a apresentarem um “plano do mar” para proteger o Báltico de futuros incidentes.













O ministro do Meio Ambiente da Dinamarca, Magnus Heunicke, prometeu que o governo “monitorar e compartilhar continuamente as informações com nossos países vizinhos ao redor do Mar Báltico, para que tenhamos uma visão geral das consequências e possamos acompanhar na medida do possível”.

Dinamarca, Suécia e Alemanha se recusaram a divulgar qualquer informação sobre suas investigações sobre a sabotagem do Nord Stream, apesar dos repetidos pedidos da Rússia. Na semana passada, Moscou pediu à ONU que abrisse uma investigação sobre o ato de terrorismo internacional.

No início deste mês, o jornalista investigativo americano Seymour Hersh publicou um artigo culpando os EUA e a Noruega pela explosão dos oleodutos. Enquanto o governo dos EUA rejeitou suas alegações como “completamente falso” O presidente Joe Biden ameaçou o Nord Stream 2 em janeiro passado e vários funcionários do Departamento de Estado falaram com aprovação sobre sua destruição.