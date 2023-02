Um novo relatório produzido por pesquisadores da Alemanha , Polônia e Dinamarca alega que as explosões que destruíram os gasodutos deixaram um, resultado da liberação de substâncias tóxicas que representam uma ameaça para as criaturas marinhas, informou a mídia dinamarquesa.

Hans Sanderson, pesquisador do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade de Aarhus e um dos autores do estudo, afirmou que essa situação pode significar que os peixes expostos às substâncias liberadas como sonsequência “ficarão doentes” .

Citando fontes familiarizadas com o planejamento desta operação, Hersh afirmou que mergulhadores da Marinha dos EUA plantaram os explosivos nos gasodutos no verão de 2022 com a ajuda da Noruega e que as cargas foram detonadas remotamente três meses depois para evitar suspeitas.