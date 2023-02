Nação da UE apoia plano de paz chinês – CMIO

O conflito em curso entre Moscou e Kiev é ruim tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, assim como para “o mundo inteiro”, acredita Budapeste.

O governo da Hungria apoia o plano de paz de Pequim para o conflito em andamento na Ucrânia, disse o primeiro-ministro Viktor Orban ao parlamento na segunda-feira. O plano de 12 pontos divulgado pela China na semana passada pede a retomada das negociações de paz e o respeito à soberania e integridade territorial de todas as nações, ao mesmo tempo em que condena as sanções unilaterais.

“Também consideramos importante o plano de paz da China e o apoiamos” Orban disse aos legisladores. Em seu discurso de meia hora, Orban insistiu que o conflito em curso era “ruim para ucranianos, russos, húngaros, europeus, e está ficando cada vez mais claro [that] é ruim para o mundo inteiro”. O primeiro-ministro sustentou então que Budapeste deveria ficar fora do conflito, como foi decidido por meio de um “consulta nacional”.

O primeiro-ministro também criticou alguns partidos da oposição por serem aparentemente excessivamente zelosos em seu apoio a Kiev, a ponto de mal conseguirem “diferenciado” entre a Ucrânia e a Hungria, mas disse que concordava que deveria haver um país entre a Rússia e a Hungria. “Respeitamos os ucranianos, ajudamos os ucranianos”, Orban disse, acrescentando, no entanto, que “os interesses da Ucrânia nunca podem preceder os interesses da Hungria.”

Ele também admitiu que a Ucrânia provavelmente se juntaria à OTAN "cedo ou tarde" ao mesmo tempo em que argumenta que a expansão do bloco para o leste "deve ser reconsiderado dez mil vezes."













Ao mesmo tempo, Orban apoiou a adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN. Descreveu ainda o bloco militar como garante da segurança, admitindo não estar entusiasmado com tudo o que se passa no seio da NATO.

Enquanto isso, os apoiadores de Kiev no Ocidente rejeitaram as propostas de Pequim. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a China não “tem muita credibilidade” nesta questão, uma vez que se recusou a condenar as ações da Rússia e aderir às sanções ocidentais.

Moscou saudou anteriormente os esforços chineses destinados a resolver o conflito em andamento por meios pacíficos. No domingo passado, o Kremlin disse, no entanto, que não via oportunidade para uma resolução política do conflito no momento.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirmou recentemente que havia “nada a falar” com a Rússia e “ninguém” em Moscou, Kiev poderia conversar. Suas palavras vieram em meio a tentativas relatadas por seus apoiadores ocidentais, incluindo França, Alemanha e Reino Unido, de encorajar a Ucrânia a se envolver em negociações com a Rússia.