Ele acrescentou que Moscou está pronta hoje para dar passos em direção a um acordo pacífico, e tem feito isso desde os primeiros dias do conflito: duas rodadas de negociações foram realizadas na Bielo- Rússia , depois houve negociações em Istambul. No entanto, os países ocidentais pressionaram as autoridades ucranianas a abandonar o diálogo.