Distrito “branco” decidiu se separar da americana Atlanta, informou a mídia

O relatório diz que o comitê republicano no Senado estadual apoiou medidas para separar da cidade uma das áreas, cujo custo imobiliário é quase a metade da cidade. A composição completa do Senado, observa o jornal, dificilmente apoiará a ideia, mas a medida é considerada simbólica em termos do problema racial. Nessa área, como se observa, vivem apenas cerca de 11% dos negros, a renda familiar é de cerca de 150 mil dólares por ano, mais de 50% dos afro-americanos vivem na cidade, com uma renda média de cerca de 60 mil dólares por ano por família .