O Ministério das Relações Exteriores da China criticou as descobertas de “inteligência” do Departamento de Energia dos EUA

Washington deveria parar de politizar as origens do Covid-19 e “manchando” China com alegações de que a pandemia escapou de um laboratório, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, a repórteres na segunda-feira.

“O rastreamento das origens do SARS-CoV-2 é sobre ciência e não deve ser politizado”, disse Mao, respondendo à pergunta da AFP sobre as afirmações feitas na imprensa americana. O Wall Street Journal informou no domingo que o Departamento de Energia dos EUA revisou “nova inteligência” sugerindo que o vírus por trás do Covid-19 não se originou na natureza.

“A China sempre apoiou e participou do rastreamento global de origens baseado na ciência”, Mao disse aos repórteres.

O “conclusão confiável e baseada na ciência alcançada pelos especialistas da missão conjunta OMS-China após viagens de campo ao laboratório em Wuhan e comunicação aprofundada com pesquisadores” foi que a origem laboratorial é “considerado extremamente improvável”, ela observou, acrescentando que esta conclusão “foi registrado com precisão no relatório da missão e recebeu amplo reconhecimento da comunidade internacional.”

Certas partes devem parar de repetir a narrativa do “vazamento de laboratório”, parar de difamar a China e parar de politizar o rastreamento de origens.

Os primeiros relatos do vírus vieram de Wuhan, capital da província de Hubei, na China, e sede do proeminente instituto de virologia. Uma organização sem fins lucrativos dos EUA chamada EcoHealth Alliance estava usando financiamento dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA para pesquisar coronavírus de morcego no Instituto de Virologia de Wuhan. Os críticos sugeriram que esta pesquisa equivalia a um perigoso “ganho de função” manipulação do vírus, que EcoHealth e NIH negaram.













Quase três anos desde que o Covid-19 foi declarado uma pandemia, a questão de onde o vírus surgiu e como permanece sem solução. A hipótese de origem natural é que o vírus evoluiu em animais e passou para os humanos de alguma forma. Os defensores do “vazamento de laboratório” teoria apontaram que nenhuma espécie hospedeira ou “paciente zero” foram encontrados para apoiar isso.

Enquanto isso, a Casa Branca tem procurado se distanciar dos vazamentos do DoE para o Wall Street Journal. O Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, observou que as conclusões relatadas foram rotuladas como “baixa confiança” e que outras agências de inteligência dos EUA ainda não opinaram.

Neste momento, Sullivan disse à CNN no domingo, “não há uma resposta definitiva que surgiu da comunidade de inteligência sobre esta questão.”