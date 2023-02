Hungria apoia plano da China para a paz na Ucrânia

“Precisamos de um cessar-fogo e do início das conversações de paz, a Hungria pede paz em todos os fóruns internacionais. Vejo que a maioria dos estados apoia a paz e a Hungria não pode se isolar da maior parte do mundo . […] O plano de paz é importante e nós o apoiamos”, disse Orban em um discurso ao Parlamento.

Além disso, o primeiro-ministro húngaro afirmou que apoia a iniciativa de vários deputados de adotar uma resolução do Parlamento do país que estabelece que Budapeste ficará fora do conflito ucraniano e continuará aderindo à posição de que as negociações de paz são necessárias.

China se movimenta para mediar conflito ucraniano

O país destacou 12 pontos chave para a solução da crise na Ucrânia: respeitar a soberania de todos os países; abandonar a mentalidade da guerra fria; cessar as hostilidades; retomar as negociações de paz; resolver a crise humanitária; proteger civis e prisioneiros de guerra; manter a segurança das usinas nucleares; reduzir riscos estratégicos; facilitar as exportações de cereais; acabar com as sanções unilaterais; manter as cadeias industriais e de abastecimento estáveis; e promover a reconstrução pós-conflito.