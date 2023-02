Na Ucrânia, um círculo de pessoas envolvidas no assassinato de Kireev foi estabelecido, informou a mídia

O círculo de pessoas envolvidas no assassinato em Kiev, em março de 2022, do banqueiro e agente da inteligência militar ucraniana Denis Kireev, que participou das negociações de paz com a Rússia , foi estabelecido pela investigação, informou o jornal ucraniano Pravda na segunda-feira, citando fontes em a Procuradoria Especializada na área militar e de defesa.