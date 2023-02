Brasil ignora exigências dos EUA — CMIO

O Brasil permitiu que dois navios de guerra iranianos atracassem em seu país. A visita de domingo ocorre após um atraso diplomático e apesar da pressão dos Estados Unidos.

Os navios de guerra iranianos IRIS Makran e IRIS Dena atracaram no Rio de Janeiro, conforme confirmou o subchefe do Estado-Maior da Marinha do Brasil, vice-almirante Carlos Eduardo Horta Arentz, ao Diário Oficial do Estado (Diário Oficial da União). Os navios ficarão por lá até o dia 4 de março, quando partirão mais adiante para o Canal do Panamá, que divide o continente americano.

A decisão ocorre apesar do alerta da Embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, para que Brasília não permita o acesso da Marinha iraniana ao porto sul-americano. Ela disse em uma entrevista coletiva no início deste mês que esses navios “facilitou o comércio ilegal e atividades terroristas.” Ela acrescentou que, até o momento, nenhum outro país forneceu um porto para essas embarcações.

Os navios de guerra iranianos começaram sua jornada em janeiro, partindo do sul do Irã para circunavegar o mundo. Inicialmente, o plano era que o Brasil recebesse os navios em janeiro, mas foi adiado para apaziguar os EUA.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, comumente referido apenas como Lula, estava planejando sua viagem a Washington para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e atrasou a entrada dos navios no porto de seu país. Depois que os dois líderes se encontraram no início deste mês e, como diz a declaração conjunta, “reafirmou a natureza vital e duradoura da relação EUA-Brasil,” Os navios de Teerã são mais uma vez bem-vindos ao Rio.

Lula tem um histórico de relações com a República Islâmica, recebendo o então presidente Mahmoud Ahmadinejad em Brasília em 2009 para tentar intermediar um acordo nuclear entre Washington e Teerã.













Os EUA e o Irã têm uma animosidade de longa data um com o outro, que remonta à Revolução Islâmica e à crise dos reféns de 1979-81. Os EUA também se opõem fortemente aos possíveis desenvolvimentos de energia nuclear do Irã, argumentando que eles dariam ao país do Oriente Médio acesso a armas atômicas. Washington também acusou Teerã de patrocinar o terrorismo. Em 2019, o Pentágono matou um dos generais mais poderosos do Irã – Qassem Soleimani, em um ataque aéreo, um evento que apenas aumentou o antagonismo mútuo.