O mecanismo deve reunir todas as partes interessadas da Líbia e promover o consenso em torno de questões como as eleições , acrescentou.

Em meio a tensões no país africano, a chefe do Partido Comunista Tcheco Moraviano, Katerina Konecna, defendeu no Parlamento Europeu a criação de um tribunal para crimes de guerra cometidos pelos EUA. Konecna sugeriu que o grupo investigue os crimes cometidos pelas forças de Washington no Iraque, Síria, Líbia, Iêmen e outros países.