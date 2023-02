Musk condena mídia ‘racista’ – CMIO

O bilionário fez os comentários em resposta a relatos de que os quadrinhos de ‘Dilbert’ foram descartados pelos jornais.

Elon Musk acusou a mídia em massa, bem como “faculdades e escolas secundárias de elite,” de ser racista contra brancos e asiáticos. O CEO do Twitter, SpaceX e Tesla estava comentando sobre os jornais dos EUA cortando relações com o autor de uma história em quadrinhos premiada por fazer comentários interpretados como racistas em seu canal pessoal no YouTube.

“A mídia é racista” escreveu Musk para seus quase 130 milhões de seguidores no Twitter em resposta aos tweets sobre Scott Adams, criador da história em quadrinhos ‘Dilbert’.

Adams, que em 1989 criou a tira premiada que satirizava a cultura corporativa dos Estados Unidos, foi dispensado por grandes editoras, incluindo Los Angeles Times, Washington Post e USA Today, esta semana, depois de se referir aos entrevistados negros americanos em uma pesquisa como um “grupo de ódio”.

Ele estava se referindo aos 26% dos negros americanos que rejeitaram a frase “Tudo bem ser branco” em uma pesquisa do Rasmussen Reports. O termo foi definido pela Anti-Defamation League como um “slogan de ódio” que se originou nos círculos de direita como um meio de minar vários movimentos de justiça social nos EUA.













“Durante *muito* tempo, a mídia dos EUA foi racista contra pessoas não-brancas, agora eles são racistas contra brancos e asiáticos,” Musk escreveu. “A mesma coisa aconteceu com faculdades de elite e escolas de ensino médio na América. Talvez eles possam tentar não ser racistas.”

Musk acrescentou em resposta a um tweet subsequente, que pretendia destacar uma diferença nos padrões de denúncia entre vítimas brancas e negras de violência policial, que era “muito desproporcional para promover uma narrativa falsa.”

O bilionário, que comprou o Twitter no ano passado, tornou-se uma figura cada vez mais polêmica nos últimos meses, principalmente em questões sociopolíticas.

Ele foi criticado por encerrar as suspensões de contas controversas no Twitter, como as operadas pelo veículo satírico The Babylon Bee, bem como as do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e da congressista republicana de direita Marjorie Taylor Greene.

No entanto, sua autoridade em discutir questões raciais foi questionada pelo advogado de direitos civis Brian Levin, que observou que “um bilionário branco da África do Sul que recentemente perdeu um caso de discriminação racial de alto nível pode não estar na melhor posição para oferecer aconselhamento.”

A Tesla de Trump foi processada em várias ocasiões por suposta discriminação racial. Um tribunal federal em São Francisco decidiu no ano passado que a Tesla deve pagar uma indenização ao ex-funcionário Owen Diaz depois de descobrir que ele sofreu abuso racista anti-negro enquanto trabalhava na empresa.