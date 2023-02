Pequim rejeita alegações dos EUA de que está considerando enviar armas à Rússia como 'desinformação'

O governo chinês reafirmou nesta segunda-feira (27) seu direito de ter, mesmo que os EUA não gostem deles. Pequim manteve relações com a Ucrânia e a Rússia desde o início do conflito e incentivou uma resolução pacífica.

Embora os EUA tenham apenas afirmado que Pequim planeja enviar armas para a Rússia — e relatos na mídia norte-americana citando apenas pessoas anônimas “familiarizadas com o assunto” — o Tesouro dos EUA. A subsecretária de Estado dos EUA para assuntos políticos, Victoria Nuland, disse na quinta-feira (23) que as sanções visariam várias empresas chinesas que ela acusou de “se esgueirar até o limite e tentar fornecer” armas à Rússia

As matérias não mencionam quais empresas foram sancionadas. No entanto, no mês passado, os EUA sancionaram a empresa chinesa de satélites Spacety por supostamente fornecer fotos de satélite ao Grupo Wagner, que está envolvido com as forças ucranianas.