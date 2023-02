Síria agradece ajuda aos países após terremoto

Ao mesmo tempo, ele observou que as autoridades sírias, no contexto das consequências do terremoto, enfrentam sérios desafios que requerem apoio, dadas as capacidades do estado sírio após uma guerra de 12 anos. “Temos o direito de solicitar o apoio dos países do mundo , e o dever desses países é nos apoiar nessas circunstâncias difíceis. Precisamos de apoio para fornecer moradia para aqueles que perderam suas casas”, acrescentou Kattan.