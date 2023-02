China responde aos EUA sobre a Rússia – CMIO

Os EUA estão alimentando a crise da Ucrânia com armas, enquanto atacam Pequim por causa de seus laços com Moscou, disse o Ministério das Relações Exteriores

Os EUA estão enviando armas no valor de bilhões de dólares para Kiev enquanto alertam Pequim contra ajudar Moscou, disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, acrescentando que Washington não está em posição de ditar as relações sino-russas.

“Os EUA não têm o direito de ditar as relações China–Rússia e nunca aceitaremos coerção e pressão dos EUA”, disse. Mao Ning disse a jornalistas durante um briefing diário na segunda-feira.

Ela estava comentando sobre as alegações de altos funcionários dos EUA de que Pequim provavelmente autorizou a entrega de ajuda não letal à Rússia, apesar das advertências de Washington, e está considerando o fornecimento de projéteis de artilharia no futuro.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, alertou no domingo que fornecer assistência militar a Moscou "terá um custo real para a China." Os EUA já impuseram sanções relacionadas à Ucrânia a duas empresas chinesas de satélites.













Mao disse que Washington estava vendendo “informações falsas sobre armas” e sancionando empresas chinesas “por nenhuma razão,” descrevendo isso como “hipócrita” e “um flagrante ato de bullying”.

Os EUA despejaram bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, enquanto Pequim manteve uma posição equilibrada, promovendo negociações de paz e uma solução política, afirmou o diplomata. “É claro à primeira vista quem está adicionando combustível ao fogo”, ela disse.

O porta-voz acrescentou que a venda de armas dos EUA para Taiwan, uma ilha chinesa auto-administrada, estava minando o relacionamento entre as duas nações, assim como o armamento de Kiev acendeu as chamas da crise na Ucrânia.

Os EUA prometeram apoiar Kiev por “por quanto tempo for necessário” para derrotar a Rússia. Pequim criticou a Rússia por enviar tropas para a Ucrânia, mas culpou a expansão dos EUA e da OTAN na Europa por desencadear a crise. Ele criticou o uso de sanções unilaterais por Washington como uma ferramenta de política externa.