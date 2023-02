Grã-Bretanha e UE podem finalizar questões cruciais do Brexit – CMIO

Após meses de negociações, espera-se que os dois lados cheguem a um acordo sobre os acordos comerciais da Irlanda do Norte

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reunirão no Reino Unido na segunda-feira para negociações finais sobre um acordo para resolver o Protocolo da Irlanda do Norte, que faz parte do acordo Brexit sobre regras comerciais para a região.

Em uma declaração conjunta no domingo, Sunak e von der Leyen disseram que haviam “concordaram em continuar seu trabalho pessoalmente em busca de soluções práticas e compartilhadas para uma variedade de desafios complexos em torno do protocolo da Irlanda e da Irlanda do Norte.”

Nos termos do protocolo firmado pelo ex-primeiro-ministro Boris Johnson, a Irlanda do Norte – que faz parte do Reino Unido – estará dentro do mercado único de bens da UE. Isso significa que os produtos que chegam à Irlanda do Norte vindos do resto do Reino Unido estão sujeitos a verificações e controles. A Irlanda do Norte tem uma fronteira terrestre com a República da Irlanda, que continua a fazer parte da UE. Antes do Brexit, era fácil transportar mercadorias através desta fronteira porque ambos os lados seguiam as mesmas regras da UE.

Tudo isso levou à instabilidade política na Irlanda do Norte depois que o Partido Unionista Democrático (DUP) se retirou da Assembleia de Stormont em protesto contra o controle de mercadorias que chegavam. Também discordou da continuação do papel do Tribunal Europeu de Justiça (ECJ) na região.

As novas negociações entre Sunak e von der Leyen visam flexibilizar as rígidas regras de fronteira. No entanto, Sunak precisará convencer seu próprio partido a votar em qualquer possível acordo no parlamento.

Jonathan Buckley, um membro do DUP da Assembléia Stormont, twittou no domingo que o partido julgaria qualquer acordo. “totalmente em seu conteúdo legal específico.”

“Fazer errado só vai aprofundar as divisões”, ele alegou.

Enquanto isso, um diplomata da UE não identificado disse ao Financial Times que “isso é o mais próximo que chegamos de resolver os problemas com o protocolo, o que nos permitiria mover o relacionamento com o Reino Unido para uma estrutura muito mais construtiva.”

