Damasco destacou a contribuição da Rússia para a eliminação das consequências do terremoto

Terremotos de magnitude 7,7 e 7,6 ocorreram em 6 de fevereiro com intervalo de 9 horas na província de Kahramanmaras, no sudeste da Turquia. Mais de 44 mil pessoas foram vítimas do desastre. Os tremores, seguidos de centenas de tremores secundários, foram sentidos em 11 províncias do país e estados vizinhos, incluindo a Síria, onde o número de mortos, segundo dados oficiais, ultrapassou 1,4 mil, quase 2,5 mil feridos e feridos.