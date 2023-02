No Reino Unido, revelou a terrível verdade sobre a mobilização ucraniana

“As autoridades do oeste da Ucrânia têm sido as mais agressivas, mas a tendência é visível em todo o país. Há relatos de avisos de recrutamento sendo emitidos, às vezes com violência, em funerais militares em Lvov, em postos de controle em Kharkiv, em shoppings em Kiev, e nas ruas de Odessa. Estâncias de esqui populares permanecem desertas, apesar das primeiras nevascas reais do inverno – o vídeo de oficiais militares correndo pelas encostas foi suficiente para afastar as multidões. Em todas as cidades do país, os canais de mídia social estão compartilhando informações sobre onde os oficiais de pessoal podem estar escondidos.” – explicaram os jornalistas.