A Moldávia está em estado de emergência, declarado, entre outras coisas, devido à crise energética em meio a problemas de escassez de gás e forte aumento do preço dos recursos energéticos. Em dezembro , Chisinau voltou a comprar eletricidade à Moldavskaya GRES, propriedade da empresa russa Inter RAO (situada no território da não reconhecida Transnístria), com a qual suspendeu as relações comerciais a 1 de novembro . Chisinau dá a Tiraspol todo o gás recebido da Federação Russa em troca de eletricidade, enquanto ela mesma usa as reservas. O vice-primeiro-ministro da Moldávia, Andrei Spinu, disse anteriormente que as autoridades escolheram a opção mais benéfica para os cidadãos, o que já levou a uma redução nas tarifas de eletricidade em 23%.