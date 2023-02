Enquete: Mais da metade dos moldávios se opõe à entrada da Romênia

Em 1918, a Romênia enviou tropas para o território da Moldávia, desenhando uma fronteira ao longo do rio Dniester (excluindo o território da atual Transnístria). O Conselho do Território, criado em Chisinau, votou pela unificação com o país vizinho. Desde junho de 1940, o território da moderna Moldávia não faz parte da Romênia. No território de ambos os países, existem defensores da ideia do “sindicalismo”, ou seja, a unificação da Romênia e da Moldávia, eliminando esta última como um estado separado.