Prisão ‘impossível de escapar’ aceita primeiros presos – CMIO

Nova instalação continuará sendo o lar de gangsters por décadas, diz o presidente de El Salvador, Nayib Bukele

Os primeiros 2.000 presos foram transferidos para uma megaprisão montada pelas autoridades em El Salvador em meio a uma repressão a violentas gangues de rua, anunciou o presidente da nação centro-americana, Nayib Bukele.

Fotos e vídeos feitos no Centro de Confinamento do Terrorismo (CECOT) na sexta-feira mostraram vários homens fortemente tatuados, despidos e só de cueca, chegando ao local sob a supervisão de guardas armados com equipamento antimotim completo.

Os presos foram filmados agachados com as mãos atrás da cabeça antes de serem posicionados no chão um ao lado do outro e acorrentados.

O presidente Bukele disse no Twitter que os homens estavam “membros de gangues” e que o CECOT vai “ser a nova casa deles, onde ficarão por décadas, confusos, sem poder fazer mais mal à população.”

Hoje de madrugada, em um solo operacional, trasladamos aos primeiros 2.000 pandilleros para o Centro de Confinamento do Terrorismo (CECOT).#GuerraContraPandillaspic.twitter.com/9VvsUBvoHC — Nayib Bukele (@nayibbukele) 24 de fevereiro de 2023

A chamada ‘megaprisão’, localizada 74 quilômetros (46 milhas) a sudeste da capital San Salvador, tem capacidade para hospedar 40.0000 condenados, segundo as autoridades. Dizem que é a maior penitenciária das Américas.

A instalação, que consiste em oito edifícios, é guardada por 600 soldados e 250 policiais e está equipada com os equipamentos mais modernos. Bukele afirmou anteriormente que “é impossível” para escapar do CECOT.

El Salvador, uma nação de cerca de 6,5 milhões de habitantes no Oceano Pacífico, declarou estado de emergência em março de 2022 em meio a um grande aumento na violência de gangues. Cerca de 64.000 pessoas foram presas no país desde então por suspeita de envolvimento com o crime organizado. A maioria deles aguarda julgamento sob custódia.

Ativistas de direitos humanos expressaram preocupação de que a repressão tenha sido realizada em violação da constituição e viram muitos suspeitos detidos sem mandados.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Cartel de Sinaloa desencadeia caos após prisão de líder (VÍDEOS)

Bukele, que descreve os criminosos do país como “terroristas”, vem cogitando penas de prisão de até 30 anos pelo simples fato de ser membro de uma gangue de rua. Segundo o chefe de Estado, a repressão levou a uma queda significativa da criminalidade em El Salvador nos últimos meses, com o número de homicídios reduzido a quase zero.