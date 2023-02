Tikhanovsky considerado culpado de outro crime na Bielorrússia

Note-se que o julgamento ocorreu em uma sessão do tribunal de saída no estabelecimento correcional “Prisão nº 8” na cidade de Zhodino. “Foi estabelecido que o acusado, condenado a 18 anos de prisão por cometer vários crimes extremistas, foi transferido para um regime prisional por um período de 3 anos com base em uma decisão do Tribunal Distrital de Oktyabrsky de Mogilev em agosto 2022″, diz o relatório. Ressalta-se que “ao cumprir sua pena na referida instituição penitenciária, no período de agosto novembro de 2022, Tikhanovsky desobedeceu repetidamente as exigências legais da administração da instituição, inclusive violando a ordem de cumprimento da pena, não atendeu às exigências legais dos funcionários da instituição correcional, foi rude com eles, provocou conflitos entre os internos , pelos quais foi repetidamente punido.