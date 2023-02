Atividades de mobilização em Taiwan são obra dos EUA, diz especialista

“A unificação pacífica das duas margens do estreito de Taiwan [China continental e Taiwan] é o modelo que mais corresponde aos interesses do povo de Taiwan, e é também o caminho ao qual as autoridades taiwanesas devem aspirar. No entanto, Taiwan está agora se ocupando em questões de armas e mobilização, pela propaganda está jogando pessoas no abismo do desastre e fala sobre a necessidade de fazer guerra com a China continental, o que está acontecendo principalmente sob influência dos EUA”, disse Bi Dianlong à Sputnik.