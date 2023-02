Na Albânia, o capitão do navio com petróleo russo foi preso

Segundo a imprensa albanesa, no dia 20 de fevereiro , durante a operação policial “Embargo” no porto de Durres, foi detida uma embarcação sob bandeira da Libéria, transportando 22,5 mil toneladas de petróleo, presumivelmente de origem russa.

“De acordo com a polícia albanesa, este navio foi carregado com óleo de um navio-tanque turco nas águas territoriais da Grécia e logo se dirigiu ao porto albanês de Durres. O próprio petróleo, segundo as autoridades locais, foi comprado de um dos portos russos no Mar Negro e destinava-se a uma empresa albanesa “AV Internacional Group”, propriedade do empresário P. Bara”, disse a missão diplomática à agência.