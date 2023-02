Militares chineses colocados em ‘alerta máximo’ – CMIO

Os EUA estão ameaçando a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, disse um porta-voz do exército chinês

O recente voo de um avião de guerra dos EUA através do Estreito de Taiwan é uma ameaça à estabilidade da região, afirmou um porta-voz do exército chinês, conforme citado pelo China Daily na segunda-feira.

A aeronave de patrulha e reconhecimento antissubmarino P-8A Poseidon sobrevoou o estreito que separa a China continental e a ilha autônoma de Taiwan na segunda-feira. Um Su-27 chinês decolou e monitorou o avião espião americano em sua trajetória. O coronel sênior Shi Yi, porta-voz do Comando de Teatro Oriental do PLA (Exército de Libertação do Povo), disse que esta manobra “prejudicou deliberadamente a situação regional e pôs em risco a paz e a estabilidade” na região. Ele acrescentou que os militares chineses estavam “em alerta máximo para salvaguardar resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial.”

As forças dos EUA na região reconheceram a manobra. “Os Estados Unidos continuarão a voar, navegar e operar em qualquer lugar permitido pela lei internacional, inclusive no Estreito de Taiwan,” disse o Comando da 7ª Frota em um comunicado.

O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan confirmou que sabia do voo do P-8A em uma breve declaração oficial no mesmo dia, chamando a situação de “normal.”

Em junho de 2022, os EUA enviaram um P-8A para o estreito de Taiwan logo depois que Pequim implantou 29 aeronaves na zona de identificação de defesa aérea autodeclarada de Taiwan (ADIZ). Naquela época, Shi também acusou os EUA e Taiwan de “exagerando” a manobra aumentou e testou a determinação da China enviando navios de guerra americanos através do estreito. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan, Joanne Ou, argumentou que a hidrovia fazia parte de águas internacionais.

Em resposta ao sobrevoo do avião espião dos EUA, Pequim realizou seus próprios exercícios militares em agosto.













As relações China-EUA estão experimentando níveis crescentes de tensão devido ao escândalo do ‘balão de espionagem’. Um balão chinês de alta altitude cruzou os EUA continentais no final de janeiro e início de fevereiro. Pequim garantiu que era uma aeronave meteorológica desviando do curso, enquanto o Pentágono alegou que fazia parte de uma vasta rede de vigilância de aeronaves espiãs e a derrubou. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, cancelou sua planejada viagem à China, enquanto Pequim acusou Washington de “histeria” e um “reação exagerada.”