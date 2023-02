Mídia: advogados de Usmanov querem apelar das sanções em um tribunal alemão

Em 28 de fevereiro do ano passado, a UE incluiu Usmanov nas listas de sanções. Mais tarde, soube-se que o empresário apelou contra essas sanções, sua ação foi registrada no tribunal da UE em Luxemburgo em 29 de abril . A mídia alemã informou anteriormente sobre o congelamento de parte da propriedade transferida por Usmanov para fundos familiares. Assim, do iate Dilbar foram apreendidas 30 pinturas de artistas famosos, entre as quais uma obra do expressionista russo e francês Marc Chagall.