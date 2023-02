Analistas revelam região que aumenta drasticamente compra de produtos petrolíferos russos, diz WSJ

Os portos do Norte da África são considerados como convenientes para as cargas russas que navegam do mar Báltico, já que os trajetos não são muito mais longos do que as viagens aos portos europeus antes das sanções. Isso permite que a Rússia mantenha os custos de transporte baixos e evite que sua frota limitada de navios-tanque seja ocupada em longas viagens para a Ásia ou outros locais.