Por que as pessoas têm medo de ‘cidades de 15 minutos’? — CMIO

O novo conceito popular de ter tudo o que você precisa ao seu alcance é visto por alguns como um passo em direção ao controle total

Em um esforço para tornar as cidades mais ecologicamente corretas, os planejadores urbanos revelaram a ‘cidade de 15 minutos’, que espera manter os moradores perto de casa para combater as mudanças climáticas. Mas será que esse plano abrirá portas para maiores restrições?

Mais de 2.000 manifestantes saíram às ruas de Oxford, Inglaterra, no início deste mês, para expressar sua hostilidade ao controverso conceito da cidade de 15 minutos, que já foi discretamente revelado em várias grandes cidades, incluindo Barcelona, ​​Melbourne, Paris e Milão.

Centradas no trabalho do urbanista franco-colombiano Carlos Moreno, as cidades de 15 minutos são projetadas para que as necessidades e serviços humanos, como compras, trabalho, educação e saúde, sejam acessíveis com um curto passeio de bicicleta ou a pé da porta da frente. Essa cidade é dividida em bairros ou zonas, e os residentes locais têm pouca ou nenhuma necessidade de viajar para fora de seus arredores imediatos. Quando necessário, essas viagens podem ser feitas por meio de transporte público ou circulares, mantendo ao mínimo as emissões nocivas dos carros particulares no ar da cidade.

À primeira vista, parece difícil argumentar com esta proposta. Afinal, a maioria das pessoas em um momento ou outro já se viu xingando os automóveis, talvez até perseguindo-os com o punho cerrado (como um amigo meu australiano costumava fazer quando os carros não paravam para ele nas faixas de pedestres). , desejando que as engenhocas simplesmente desaparecessem.













Na verdade, algo assim aconteceu recentemente no centro de Moscou, quando o governo local converteu várias ruas extensas ao redor da Praça Vermelha apenas para tráfego de pedestres. Os resultados têm sido espetaculares. Ao longo de estradas espaçosas antes reservadas para as máquinas que cospem fogo, os jovens andam de patinetes elétricos, as crianças correm sem medo de serem atropeladas e os clientes desfrutam de refeições casuais em pátios sem ruído e poluição veicular. Enquanto isso, os negócios não parecem afetados negativamente pela mudança. Na verdade, eles parecem estar florescendo como nunca antes. Então, onde exatamente está o problema?

Parece que muito do ceticismo e até da paranóia sobre as cidades de 15 minutos decorre da história recente, particularmente da experiência da humanidade com a pandemia de Covid e os métodos restritivos que alguns líderes mundiais escolheram para lidar com ela. Quando recebiam uma polegada de potência, eles percorriam uma milha, e isso não deveria surpreender ninguém. O que começou como “15 dias de confinamento para achatar a curva” da doença, que, aliás, tinha uma taxa de sobrevivência superior a 95% para os infectados, transformou-se no que muitos consideram uma maratona na vida na prisão.

Enquanto isso, membros do Fórum Econômico Mundial, que enriqueciam como nunca antes à medida que pequenas empresas faliam, promoviam uma fórmula extremamente perturbadora para a vida moderna. Isso não tem absolutamente nada em comum com o livre mercado e o capitalismo: ‘Você não será dono de nada e será feliz’. As características do temido ‘Grande Reinicialização’ incluíam “comer insetos” em uma época em que muitas pessoas estavam literalmente passando fome. Portanto, quando se trata de cidades de 15 minutos, uma parte significativa do público em geral está se perguntando: as pessoas que promovem essas ideias podem ser confiáveis ​​para regular a vida cotidiana da cidade?

Para complicar ainda mais as coisas, a justificativa para impor essas restrições às pessoas é conter a mudança climática, uma questão que parece ser tão controversa quanto o grande debate sobre aborto ou controle de armas nos EUA. Algumas pessoas, muitas delas na direita política, veem esse ambientalismo como nada mais do que uma desculpa para exercer mais controle do governo sobre as pessoas. Além disso, a própria capacidade da cidade de 15 minutos de ajudar o meio ambiente foi questionada.













Durante o protesto de Oxford, uma das oradoras, uma menina de 12 anos chamada Jasmine, forneceu um cenário imaginário que revela a futilidade geral do plano: “Digamos que meu amigo mora na Zona 3 e eu estou na Zona 1. Se, por exemplo, eu for à casa do meu amigo na Zona 3. Meus pais normalmente vêm me buscar no carro, leva apenas 10 minutos. Isso significa que eles teriam que contornar o anel viário e voltar para a cidade? Se minha mãe ou meu pai tivessem que dirigir pelo anel viário, levaria 30 minutos, causando muito mais poluição e deixando uma pegada de carbono muito maior.”

Além disso, é realista pensar que todos os bens e serviços materiais estarão sempre prontamente acessíveis por um passeio de bicicleta de 15 minutos ou um passeio casual? Afinal, o que os burocratas do governo prometem e o que eles fornecem raramente se alinham. E não vamos esquecer que as falhas nos negócios acontecem regularmente e muitas vezes com pouca antecedência. Os moradores da Zona 1, por exemplo, serão obrigados a pagar multas caso precisem se deslocar até a Zona 5 para comprar produtos essenciais, como alimentos, remédios e até água em caso de falta inesperada?

Mesmo que um bairro independente seja capaz de manter acesso estável a todos os desejos e necessidades de seus residentes, os oponentes da ideia chegaram a compará-lo a um gulag. Eles acham que a cidade de 15 minutos os privaria da liberdade de escolha de deixar seus bairros e se aventurar em outros negócios, escolas e serviços de saúde sem ter que desembolsar dinheiro, tempo e nervos para o privilégio.

“A ideia de que os bairros devem ser caminháveis ​​é adorável”, Dr. Jordan Peterson comentou pelo Twitter. “A ideia de que burocratas tirânicos idiotas podem decidir por decreto onde você está ‘permitido’ dirigir é talvez a pior perversão imaginável dessa ideia – e, não se engane, faz parte de um plano bem documentado.”

Além disso, existem outras questões socioeconômicas relacionadas à igualdade de oportunidades, privilégios e até raça. Ninguém foi capaz de prever as consequências da imposição de restrições de viagem a consumidores mais marginalizados que carecem de serviços de qualidade em seus bairros mais pobres e agora devem pagar mais para acessá-los a uma distância muito maior.

Os próprios planos da cidade de 15 minutos de Oxford não incluem restrições de tráfego ou multas, em vez disso, concentram-se em tornar o esquema viável, garantindo que os residentes tenham acesso a tudo o que precisam. Isso inclui impulsionar o varejo local, melhorar os serviços de entrega e outras medidas igualmente benevolentes, sem interferir nas liberdades pessoais. Diante disso, os detratores da cidade de 15 minutos foram apelidados de teóricos da conspiração.













No entanto, a Câmara Municipal de Oxfordshire também tem um plano separado, um conjunto de medidas de redução de tráfego que entrará em modo de teste no próximo ano. Sob este plano, os moradores não poderão dirigir em algumas ruas da cidade durante a maior parte do dia, a menos que tenham uma licença de 100 dias. Eles são encorajados a usar o anel viário ou o transporte público. Câmeras de trânsito monitorarão o cumprimento e multas serão impostas por violações.

Os mencionados ‘teóricos da conspiração’ em Oxford foram acusados ​​de confundir os dois planos para fazer a ideia da cidade de 15 minutos parecer mais ameaçadora do que é. Mas suas preocupações são justificadas pelo aumento de poder que viram durante e após os bloqueios relacionados ao Covid – onde agora sabemos que as medidas de rastreamento digital foram usadas para mais do que apenas reduzir a propagação do vírus.

Em 1986, o ex-presidente dos EUA, Ronald Reagan, disse a um grupo de jornalistas: “As nove palavras mais assustadoras da língua inglesa são: sou do governo e estou aqui para ajudar.” Aqueles que protestam contra a ideia de cidades de 15 minutos acreditam que precisam colocar um pé na porta antes que o power creep realmente comece a invadir as liberdades pessoais – o que eles agora sentem ser o resultado inevitável.