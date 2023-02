Lukashenka realiza uma reunião em formato restrito com as forças de segurança

O presidente da Bielo- Rússia , Alexander Lukashenko, realiza uma reunião restrita com autoridades de segurança na segunda-feira, incluindo o secretário de estado do conselho de segurança, os chefes do ministério da defesa e da KGB, o canal Pool of the First Telegram, próximo ao serviço de imprensa do chefe de Estado, disse.

“Uma reunião com as forças de segurança em um formato restrito começou (com Lukashenka – ed.) … O Secretário de Estado do Conselho de Segurança, os ministros de assuntos internos e defesa, os presidentes da KGB e o Comitê Estadual de Fronteiras têm foram convidados para o escritório do presidente”, diz o comunicado. Temas específicos que o chefe de Estado quer discutir com os líderes do bloco no poder não são indicados.