“A Rússia foi forçada a deixar o dólar americano […] é uma realidade que de alguma forma vivemos no sistema do dólar dos EUA, e isso não mudará a curto prazo”, afirmou um economista proeminente sob condição de anonimato. “Em geral, a China obtém mais benefícios do sistema do dólar americano do que perdas”, acrescentou.