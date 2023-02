Manifestantes se reúnem fora da principal base aérea americana na UE – CMIO

Manifestantes atacaram a instalação militar de Ramstein na Alemanha, pedindo o fim das entregas de armas à Ucrânia

Várias centenas de pessoas se reuniram no domingo em frente à base aérea americana de Ramstein, no sudoeste da Alemanha, para exigir o fim do envio de armas para a Ucrânia. O local militar é onde as autoridades ocidentais realizaram reuniões regularmente no ano passado para coordenar sua ajuda a Kiev.

Os manifestantes também pediram o fim das hostilidades e as negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia.

Eles entoaram slogans e bateram tambores, com uma variedade de faixas vistas durante uma transmissão ao vivo do evento no YouTube, incluindo as bandeiras russa e soviética.

Os cartazes exortavam os americanos a “ir para casa,” e também slogans em destaque, incluindo “Liberdade para Julian Assange” e “Parem as entregas de armas.”

☮ Protestos anti-NATO continuam na Alemanha perto da base aérea de Ramstein, Alemanha Ocidental. Manifestantes exigem a interrupção do fornecimento de armas para a Ucrânia, em protestos em curso na Alemanha e outras cidades europeias. SubIntelRepublic😒Você leu principalmente sobre protesto pró Ucrânia pic.twitter.com/gGLDdmkert — Duas Caras (@TwoFace36620002) 26 de fevereiro de 2023

Quando os organizadores do rali notificaram as autoridades locais vários dias antes do evento, eles disseram que esperavam que começasse ao meio-dia e terminasse por volta das 17h30, com cerca de 2.000 participantes.

A base aérea de Ramstein tem repetidamente feito manchetes desde que a Rússia lançou sua campanha militar contra a Ucrânia, há um ano. É onde o Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, liderado pelos EUA, realiza suas reuniões com o objetivo de fortalecer as forças armadas ucranianas. A última dessas reuniões ocorreu em 20 de janeiro.













No sábado, dezenas de milhares de manifestantes compareceram ao centro de Berlim para o protesto ‘Levantamento pela Paz’ organizado pela proeminente política do Partido de Esquerda Sahra Wagenknecht e pela escritora Alice Schwarzer.

Eles também denunciaram as entregas de armas ocidentais a Kiev e pediram negociações de paz entre os lados em guerra.

No início deste mês, aproximadamente 10.000 pessoas foram às ruas de Munique para uma manifestação com tema semelhante nos arredores do Bayerische Hof Hotel, onde líderes mundiais se reuniram para a Conferência de Segurança de Munique. Mais apoio militar para a Ucrânia estava entre os principais tópicos de sua agenda.

Entre os oradores que se dirigiram à multidão estava o ex-parlamentar democrata-cristão Juergen Todenhoefer, que argumentou que “Temos que servir a paz e não os americanos.”

Assim como o último evento fora da base aérea de Ramstein no domingo, os manifestantes em Munique também pediram que as tropas americanas deixassem a Alemanha.