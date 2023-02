Peskov comentou sobre relatórios sobre o fornecimento de equipamento militar pela China à Rússia

No início de fevereiro , o secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, comentando se estavam em andamento os preparativos para uma reunião entre Vladimir Putin e Xi Jinping, observou que os líderes da Rússia e da China mantêm um diálogo estreito, valor a relação de parceria estratégica avançada, o que implica uma comunicação regular. Mais tarde, o próprio Putin, em uma reunião com o chefe do escritório da Comissão de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista da China , Wang Yi, disse que a Rússia está esperando por Xi Jinping na Rússia Moscou procede do fato de que isso dará um impulso ao desenvolvimento das relações entre os dois países.