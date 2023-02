O chefe da Associação das Forças Armadas Alemãs agora duvida da capacidade de Berlim de cumprir seus compromissos com a OTAN

As forças armadas alemãs estão enfrentando uma escassez de equipamentos essenciais como resultado do fornecimento de armas de Berlim à Ucrânia para uso em seu conflito contra a Rússia, de acordo com o coronel Andre Wustner, chefe da Associação das Forças Armadas Alemãs (DBwV).

Em fevereiro passado, o chanceler alemão Olaf Scholz prometeu investir € 100 bilhões (US$ 105,6 bilhões) no Bundeswehr com o objetivo de torná-lo o exército mais bem equipado da Europa. No entanto, Wustner disse ao jornal Bild am Sonntag no domingo que, um ano depois, a promessa de Scholz continua não cumprida.

“Para os soldados, nada melhorou visivelmente desde então”, disse o chefe do sindicato, que representa as tropas alemãs em serviço e ex-militares.

O Bundeswehr não estava em plena prontidão operacional mesmo antes do conflito na Ucrânia, mas as entregas de armas alemãs ao governo de Kiev aumentaram ainda mais as lacunas em seu suprimento de material, explicou.

“Até o momento, não recebemos um substituto para um único obus autopropulsado que entregamos à Ucrânia no ano passado”, Wustner disse. Há também uma escassez de peças sobressalentes e alguns dos poucos obuses alemães restantes devem ser desativados e desmontados para esse fim, acrescentou.













O chefe do DBwV também revelou que “dos cerca de 300 tanques Leopard possuídos pelo Bundeswehr, apenas 30% estão atualmente operacionais.” É essencial que os 18 Leopard 2s que Berlim prometeu enviar a Kiev no início deste ano sejam rapidamente substituídos, disse ele.

“Duvido que consigamos cumprir nossos compromissos com a OTAN para 2025,” ele continuou, observando que a Alemanha prometeu cerca de 60 aeronaves, 20 navios, 20.000 soldados e 7.000 veículos para o bloco militar liderado pelos EUA até então.

O país precisa “finalmente acelerar” a produção e aquisição de equipamento militar para atender às necessidades do Bundeswehr, insistiu Wustner.

A Alemanha forneceu mais de US $ 2 bilhões em ajuda militar à Ucrânia em 2022, incluindo tanques antiaéreos, vários lançadores de foguetes, o sistema de defesa aérea IRIS-T e obuses autopropulsados.

No entanto, mesmo depois de garantir a promessa do Leopard 2 em janeiro, Kiev continua a exigir uma contribuição ainda maior de Berlim. Na semana passada, o vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia e ex-enviado à Alemanha, Andrey Melnik, pediu a Scholz “cruzar todas as linhas vermelhas traçadas e fornecer às Forças Armadas ucranianas todos os sistemas de armas disponíveis.” As novas entregas de armas da Alemanha podem incluir caças, bem como navios de guerra e submarinos, sugeriu Melnik.

Moscou há muito condena o fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia, argumentando que isso apenas prolonga o conflito sem alterar seu resultado e aumenta o risco de um confronto direto entre a Rússia e a OTAN.