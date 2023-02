Hungria descreve falhas com remessas de armas para a Ucrânia – CMIO

Nem as entregas de armas nem as sanções ajudam a salvar a vida das pessoas, disse o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto

As sanções ocidentais à Rússia e o apoio militar a Kiev não conseguirão nada em termos de acabar com o conflito na Ucrânia, disse o ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, na segunda-feira.

Falando à RIA Novosti, ele afirmou que o principal dever da comunidade internacional deve ser salvar a vida das pessoas.

Szijjarto disse que esse objetivo não pode ser alcançado por meio de sanções ou remessas de armas, mas apenas por meio de um acordo de paz, reiterando a posição de longa data da Hungria de que Moscou e Kiev devem concordar com um cessar-fogo imediato.

O ministro das Relações Exteriores lamentou que nem todos concordam com essa linha de pensamento. Ele descreveu como deplorável que, quando alguém defende a paz, seja imediatamente rotulado como apoiador da Rússia.

Szijjarto enfatizou que Budapeste não está do lado dos russos, mas sim do lado da paz, porque não quer que mais pessoas morram. Ele disse que o diálogo racional para resolver o conflito na Ucrânia pode produzir alguns resultados, mas as condições atuais tornam as chances de um acordo pacífico improváveis.













O ministro também sugeriu que a UE tentaria introduzir novas sanções à Rússia, que teriam como alvo a indústria nuclear de Moscou. No entanto, ele sinalizou que isso é “algo com o qual nunca concordaríamos.”

“Isso é algo que definitivamente vetaremos caso tais pontos sejam incluídos em qualquer tipo de medida de sanção”, disse. ele adicionou.

No sábado, a UE divulgou seu décimo pacote de sanções contra a Rússia, que visava o setor bancário do país, bem como seu acesso a tecnologias avançadas e de uso duplo. Também ampliou a lista negra de entidades que supostamente apoiam a operação militar de Moscou.

A Hungria, que é fortemente dependente da energia russa, sempre se manifestou contra as restrições ocidentais a Moscou, argumentando que elas falharam em enfraquecer significativamente o país, ao mesmo tempo em que causaram um grande impacto na economia da UE. Budapeste também se recusou a apoiar Kiev com armas ou permitir que munições sejam transportadas através de sua fronteira com a Ucrânia.

Moscou criticou repetidamente os carregamentos de armas ocidentais para a Ucrânia, alertando que eles apenas prolongariam o conflito. No domingo, o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, disse que, se Kiev receber armas de longo alcance de seus patrocinadores ocidentais, isso levaria Moscou a “empurre a ameaça para longe” das fronteiras da Rússia ainda mais.