Turquia não pode por enquanto aprovar adesão da Suécia à OTAN, insiste MRE turco

“Há certos compromissos que foram assumidos pela Suécia e pela Finlândia em relação à sua intenção de aderir à OTAN. Por parte da Suécia, não vemos todas as medidas sendo tomadas, portanto, nesta fase não podemos aprovar a adesão dela à aliança”, disse o ministro turco.

Ele observou que as autoridades suecas cumpriram alguns de seus compromissos, em particular, alterando a Constituição. Entretanto, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, considerado terrorista na Turquia, ainda está ativo na Suécia.