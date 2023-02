Mídia: armas fornecidas pelo Ocidente para a Ucrânia acabam nas mãos de gangues suecas

“Por que um lançador de granadas não seria interessante para um grupo criminoso na Suécia?”, pergunta retoricamente Jesper Liedholm, especialista em contrabando de armas na alfândega sueca em uma entrevista com a mídia do país.

Nils Duquet, especialista internacional em contrabando de armas no Instituto de Investigação para a Paz da Flandres, em Bruxelas, salientou que os países europeus têm de estar preparados para um aumento das armas contrabandeadas na sequência do conflito armado no Leste Europeu, e que

Até agora, no entanto, os governos ocidentais não deram ouvidos a esse conselho e continuam a inundar a Ucrânia com todos os tipos de armas e equipamentos. As armas da Ucrânia já apareceram em muitos países, da Finlândia à região do Sahel na África e nações ao redor da bacia do Chade.