FM iraniano revela ‘sinais’ nucleares dos EUA – CMIO

Acordo com os EUA é possível, se Washington “se comportar de forma realista”, disse Hossein Amir-Abdollahian

Os EUA sinalizaram que estão prontos para se envolver com Teerã com o objetivo de reviver o histórico acordo nuclear de 2015, disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, no domingo, observando que qualquer acordo deve respeitar os direitos da República Islâmica. “linhas vermelhas.”

Falando à rede de TV Al-Alam, Abdollahian disse que o ministro das Relações Exteriores do Iraque, Fouad Hossein, que voltou recentemente de uma viagem a Washington, “transmitiu a mensagem de que o lado americano está pronto para fechar um acordo” sobre o acordo nuclear iraniano.

“Sempre saudamos o caminho da diplomacia e da negociação. Estamos e não nos distanciamos das negociações”, afirmou o ministro.

Abdollahian continuou dizendo que Teerã está pronta para trabalhar em um acordo com base nos resultados da maratona de negociações em Viena para reviver o acordo de 2015, bem como contatos intermediários entre o Irã e os EUA.

“Imagino que se o lado americano se comportar de forma realista dentro do quadro da mensagem que enviou e não repetir as declarações hipócritas anteriores da mídia, não estaremos longe de um acordo”, disse. disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, observando que foi o lado americano que se desviou de suas obrigações sob o acordo em primeiro lugar.













O acordo, formalmente conhecido como Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), foi assinado por Irã, China, Rússia, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido e UE em 2015. Ele buscava impor severas restrições à energia nuclear de Teerã. programa em troca do levantamento das sanções. No entanto, em 2018, os EUA se retiraram unilateralmente do acordo, com o então presidente Donald Trump descrevendo o acordo como falho.

No entanto, o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, disse repetidamente que está pronto para se envolver com o Irã sobre o assunto. Posteriormente, as negociações para retomar o acordo começaram em abril de 2021 na capital austríaca, o que resultou na negociação do chamado “final” rascunho do texto do acordo em agosto de 2022.

Desde então, as negociações pararam, no entanto, com Washington relutante em suspender todas as sanções anti-iranianas e se recusando a dar garantias de que não sairia do acordo novamente.

No início deste mês, os EUA também impuseram novas sanções à indústria de petróleo do Irã, visando entidades que buscavam contornar as restrições que já existiam. O Ministério das Relações Exteriores de Teerã denunciou o movimento, retratando-o como mais uma prova de “hostilidade e hipocrisia” rumo ao acordo nuclear.