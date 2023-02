A empresa “Moldovagaz” exortou os residentes da Moldávia a pagar dívidas de gás

A população da Moldávia iniciou a estação de aquecimento com uma tarifa de gás natural de 29,3 lei (1,5 dólares), em comparação com a temporada anterior, aumentou sete vezes, depois foi de 4,57 lei, ou 23 centavos. Especialistas em Chisinau observam que as dívidas de gás dos consumidores aumentaram na mesma proporção em relação a novembro do ano passado.