Anteriormente, ativistas pró-ucranianos montaram um tanque enferrujado destruído no centro de Berlim , colocando-o de forma que o cano fosse direcionado para a embaixada russa. Eles pretendiam realizar um evento de apoio aos militares ucranianos, mas os moradores locais frustraram seus planos. Muitos dos que compareceram começaram a falar com slogans pacíficos e colocaram flores no veículo de combate em protesto contra o fornecimento de armas a Kiev. Isso causou indignação entre os organizadores da ação. Eles colocaram uma cerca na frente do tanque e as flores foram jogadas e pisoteadas. A embaixada russa chamou a instalação do tanque de provocação e disse que a ação anti-russa não encontrou compreensão e apoio dos cidadãos alemães.