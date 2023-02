Dezenas de mortos após naufrágio de migrantes na Itália – CMIO

Acredita-se que o barco transportava pessoas do Irã, Paquistão e Afeganistão

Os corpos de mais de 40 imigrantes foram encontrados em uma praia no sul da Itália depois que uma embarcação que supostamente transportava mais de 100 pessoas se partiu na costa no domingo devido ao mau tempo.

Relatórios iniciais dizem que os corpos de 43 migrantes – que se acredita serem do Irã, Paquistão e Afeganistão – foram encontrados na costa de Steccato di Cutro, na província de Crotone, no sul da Itália, na Calábria. Outros corpos foram vistos ainda na água, enquanto a mídia italiana está relatando que até 70 pessoas permanecem desaparecidas e cerca de 80 foram resgatadas.

As tentativas de resgate foram complicadas porque os serviços de emergência não têm informações confiáveis ​​sobre o número de migrantes no navio, mas o número de mortos será “certamente” aumento, de acordo com a agência de notícias ANSA – com um bebê de meses sendo relatado entre os mortos.













A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou sua “profunda tristeza pelas muitas vidas humanas abreviadas por traficantes de pessoas” após o incidente, ao mesmo tempo, pedindo às pessoas que não “especular” quanto ao número de pessoas que perderam a vida.

Ela acrescentou que era “desumano [for traffickers] para trocar a vida de homens, mulheres e crianças” por dinheiro sob o pretexto de uma viagem segura para os migrantes para a Europa.

O prefeito de Cutro, Antonio Ceraso, acrescentou que a área nunca havia enfrentado um incidente tão trágico como este. “No passado, havia desembarques”, ele disse. “Mas nunca uma tragédia dessas.”

Mais atualizações são esperadas das autoridades italianas no domingo, enquanto uma grande operação de busca e resgate continua.

Além dos bombeiros e da guarda costeira, estiveram também envolvidos na operação de salvamento a polícia fronteiriça, mergulhadores e socorristas aquáticos. A origem do navio permanece incerta, mas os migrantes que chegam ao sul da Itália geralmente partem de Türkiye ou do Egito.

Itália e Espanha são destinos populares para migrantes que tentam cruzar o Mar Mediterrâneo para a Europa. As estimativas sugerem que mais de 100.000 migrantes chegaram à Itália em 2022, sendo que essas pessoas vêm predominantemente do Egito, Tunísia, Bangladesh, Síria e Afeganistão.