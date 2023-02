Nação da UE pede investigação da ONU sobre ‘ataque terrorista’ – CMIO

A Hungria quer saber quem explodiu os oleodutos Nord Stream e por quê, disse o ministro das Relações Exteriores

A ONU deve fornecer uma estrutura para investigar o ataque do ano passado aos gasodutos Nord Stream, sugeriu o ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto. Ele chamou o incidente “escandaloso” e disse que Budapeste queria chegar ao fundo disso.

“Esta é basicamente a primeira vez que uma infraestrutura crítica europeia tão importante foi atacada. Por quem quer que seja – mas foi atacado”, disse o diplomata à agência de notícias RIA Novosti. Deve ser considerado um ato de terrorismo, acrescentou.

Budapeste apoia um “abrangente, profundo, estruturado e detalhado” investigar o que aconteceu, disse Szijjarto. A Hungria quer saber “quem cometeu e por quê.”

Ele disse que a ONU deveria ter um papel na investigação da sabotagem, porque a organização não foi criada “como uma integração de países afins”, mas como um “plataforma para os países conversarem entre si, que se consideram até inimigos.”

“Acho que a ONU deveria fornecer uma estrutura para esse tipo de investigação”, disse. independentemente de quem inicia um, acrescentou Szijjarto.













Os gasodutos Nord Stream que conectam a Rússia e a Alemanha foram rompidos no final de setembro por dispositivos explosivos plantados por uma parte desconhecida, que se presume ser um estado-nação. Segundo o jornalista investigativo Seymour Hersh, a operação clandestina foi conduzida pelos EUA com a ajuda da Noruega. Ambas as nações negaram qualquer envolvimento.

Antes de Hersh publicar suas descobertas no início deste mês, Moscou argumentou que os EUA tinham mais a ganhar com a desativação dos oleodutos submarinos, já que há muito tempo tentam impedir a UE de comprar energia russa.

Os produtores americanos de gás natural liquefeito mais caro conquistaram uma grande fatia do mercado europeu de energia, desde que Bruxelas declarou a separação da Rússia como uma prioridade, depois que o conflito na Ucrânia se transformou em hostilidades abertas há um ano.

Na entrevista, que a agência de notícias russa divulgou na segunda-feira, Szijjarto reiterou o compromisso de seu país em se opor a qualquer tentativa de proibir a cooperação com a Rússia em energia nuclear e questionou a justificativa para a inclusão de jornalistas russos na lista negra da UE.