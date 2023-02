Lukashenka criticou o desenvolvimento bielorrusso de drones de ataque

Conforme relatado pelo Sputnik Belarus, Lukashenko fez tal declaração em uma reunião sobre o financiamento da compra de produtos militares para as necessidades das agências de aplicação da lei. Em particular, no evento, o chefe de Estado relembrou sua visita ao campo de treinamento Obuz-Lesnovsky em outubro do ano passado, onde foram apresentados os desenvolvimentos bielorrussos da indústria militar, incluindo uma linha de veículos aéreos não tripulados.