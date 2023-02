UE lança pacote de sanções anti-Rússia de aniversário – CMIO

O bloco marcou o aniversário de um ano da operação militar russa na Ucrânia com uma nova rodada de penalidades

A UE concordou com seu décimo pacote de sanções contra a Rússia devido ao conflito em curso na Ucrânia, anunciou o Conselho Europeu neste sábado. O pacote foi adotado um dia após o aniversário de um ano do início da operação militar de Moscou contra o país, após intensas negociações entre os Estados-membros do bloco.

Ao anunciar o pacote, o principal diplomata da UE, Josep Borrell, elogiou a suposta unidade do bloco em exibir sua postura anti-Rússia e acusou diretamente o presidente Vladimir Putin de “escalando essa agressão ilegal, armando o inverno, a comida e a fome.”

“Estamos tomando mais medidas, abordando o setor bancário, o acesso à tecnologia de uso duplo e tecnologias avançadas. Continuaremos a aumentar a pressão sobre a Rússia – e faremos isso pelo tempo que for necessário”, disse. afirmou Borrell.

As novas restrições têm como alvo diversos bens de uso duplo, com o bloco expandindo suas sanções a outras 96 entidades supostamente envolvidas no fornecimento às forças armadas da Rússia. As novas restrições também incluem novas proibições de exportação de mercadorias diversas, nomeadamente “eletrônicos, veículos especializados, peças de máquinas, peças de reposição para caminhões e motores a jato, bem como mercadorias para o setor de construção.”













Além disso, o bloco proibiu qualquer cidadão russo de ocupar qualquer cargo nos órgãos dirigentes da UE. “infraestruturas e entidades críticas”, alegando que Moscou “influência” em tais áreas “poderia comprometer o seu bom funcionamento e, em última análise, constituir um perigo para a prestação de serviços essenciais aos cidadãos europeus.”

As restrições atingiram mais uma vez a mídia estatal russa, com a UE suspendendo as licenças de transmissão para RT Arabic e Sputnik Arabic. Outros departamentos dos veículos, que transmitem em diferentes idiomas, têm sido repetidamente alvo do bloco.

O pacote de sanções anti-Rússia, pela primeira vez, visa sete entidades iranianas, que a UE acredita estarem envolvidas no fornecimento de drones suicidas para Moscou. Nem o Irã nem a Rússia confirmaram que tais entregas realmente ocorreram, embora nenhuma evidência sólida para provar as origens iranianas dos drones tenha surgido.

Tendo adotado inúmeras sanções anti-Rússia no ano passado, a UE tem encontrado cada vez mais dificuldade em encontrar novas áreas da economia russa para atingir de forma significativa, a questão foi reconhecida pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no início desta semana. O pacote de sanções de aniversário desta semana tornou-se objeto de acalorado debate entre os diplomatas dos Estados-membros, com a Polônia supostamente ameaçando bloqueá-lo por completo por ser muito “fraco.”