Plataformas criptográficas não têm pressa em evitar a Rússia – Politico – CMIO

Várias grandes exchanges ainda fazem transações com cartões emitidos por credores russos sancionados

As exchanges de criptomoedas Huobi e KuCoin, com sede em Seychelles, até agora falharam em tomar medidas para bloquear bancos russos de suas plataformas, apesar das sanções, informou o Politico no sábado, citando a empresa de análise de blockchain Inca.

De acordo com o relatório, ambos ainda permitem que os comerciantes façam transações com cartões emitidos por bancos russos sancionados em suas plataformas peer-to-peer, incluindo o maior credor do país, o Sber Bank. De acordo com o CEO da Inca, Adam Zarazinski, permitir que os compradores de cripto negociem entre si usando contas em bancos sancionados é um “violação direta das sanções dos EUA e da Europa com um pouco de brecha.”Nem Huobi nem KuCoin comentaram até agora o relatório.

Os formuladores de políticas dos EUA há muito acusam a indústria cripto de ser um dos instrumentos para os russos sancionados contornarem as restrições. O relatório da Inca também apontou para possíveis vulnerabilidades em outras duas grandes bolsas, a Binance, a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo, e a ByBit, com sede em Cingapura, que supostamente oferecem aos russos “várias maneiras” para converter rublos russos em criptomoeda.

“Muitas bolsas reduziram oficialmente suas operações na Rússia devido às sanções impostas. Eles alegaram bloquear usuários da Rússia e impedi-los de abrir novas contas,” afirma o relatório, observando que, em vez disso, a maioria deles continuou a trabalhar com cidadãos russos, inclusive permitindo que eles usassem os limites máximos de depósito, negociação e retirada.

A Binance criticou o relatório como “categoricamente falso” em um comunicado na sexta-feira.













“Binance é um KYC completo [know your customer] plataforma e foi a primeira grande exchange a implementar sanções relacionadas à cripto da UE… [It] toma a extraordinária medida adicional de filtrar qualquer forma de comunicação entre os usuários para garantir que não haja absolutamente nenhum nexo potencial com entidades russas por meio de qualquer tipo de solução alternativa”, disse o chefe global de sanções da Binance, Chagri Poyraz.

Na sexta-feira, o Tesouro dos EUA revelou que as sanções visam mais de 80% do setor bancário da Rússia em valor de ativos. Também ampliou as sanções contra mais 11 bancos russos, incluindo Moscow Credit Bank, Uralsib Bank, MTS Bank, Zenit Bank e Bank St. Petersburg. A UE introduziu medidas semelhantes no ano passado e impôs uma proibição abrangente de fornecer serviços criptográficos aos russos como parte de sua oitava rodada de sanções, aprovada em outubro. Após a mudança, várias plataformas importantes proibiram o acesso dos russos, incluindo o mercado NFT canadense Dapper, a empresa suíça YouHodler, a carteira Cryptopay e a exchange finlandesa LocalBitcoins.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT