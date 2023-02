Não há perigo para o público decorrente de materiais perigosos, diz o operador ferroviário

Um trem descarrilou em Lexington, Carolina do Norte, EUA, no sábado, confirmou a Norfolk Southern Railway. O incidente ocorre apenas algumas semanas depois que outro trem de carga operado pela mesma companhia ferroviária saiu dos trilhos em East Palestine, Ohio, causando um grande vazamento tóxico.

O incidente em Lexington parece estar em uma escala muito menor, com um porta-voz de Norfolk Southern dizendo à Fox News que apenas “um par de rodas” descarrilou em um único carro de 132 no trem.

“Não há relatos de uma situação de materiais perigosos ou perigo para o público”, disse o representante da empresa, acrescentando que a tripulação do trem saiu ilesa.

No entanto, o porta-voz observou que o descarrilamento ainda exigiria “limpar” trabalho, com pessoal adicional destacado para Lexington para realizá-lo.

O incidente levou à paralisação do tráfego e atrasos em vários trens de passageiros, segundo a mídia norte-americana.













Enquanto isso, a limpeza continua no leste da Palestina, onde 38 carros, incluindo 11 contendo cloreto de vinil e outros materiais perigosos, saíram dos trilhos em 3 de fevereiro, causando um grande incêndio e derramamento de produtos químicos. Uma queima de controle teve que ser realizada no local do acidente para evitar uma explosão, pois as temperaturas dentro de um dos tanques com cloreto de vinila começaram a atingir níveis perigosos.

As autoridades estaduais e federais insistiram que o ar e a água eram seguros para os residentes da área. No entanto, alguns dos moradores relataram sentir-se mal na sequência do acidente. No início desta semana, o Departamento de Recursos Naturais de Ohio disse que pelo menos 45.000 animais, incluindo todas as formas de vida aquática, morreram em um raio de 8 km do descarrilamento.

Na sexta-feira, residentes do leste da Palestina entraram com uma ação coletiva contra a Norfolk Southern, culpando a ferrovia por ser “um incômodo público” e exigindo indenização punitiva, criação de fundo para acompanhamento médico, novos exames e procedimentos de limpeza, entre outras medidas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, foi criticado por viajar para a capital ucraniana, Kiev, em vez da Palestina Oriental, esta semana. “A essa altura, não estou”, Biden disse quando questionado se planeja visitar Ohio. O prefeito da Palestina Oriental, Trent Conaway, insistiu que a decisão do chefe de estado foi “o maior tapa na cara, que diz a você agora que ele não se importa conosco.” A comunidade foi visitada por Donald Trump, que disse que o comportamento de Biden “Terrível” e garantiu aos moradores locais que eles estavam “não esquecido.”