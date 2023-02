O número de países que desejam ingressar no BRICS e SCO cresceu, disse Lavrov

“É significativo que nos últimos dois anos, incluindo o último ano da operação militar especial, o número de países que desejam ingressar no BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai, tenha aumentado dramaticamente, agora existem cerca de duas dezenas de eles”, disse Lavrov, falando na abertura da reunião. com os chefes dos órgãos territoriais – representantes do Ministério das Relações Exteriores da Rússia nas entidades constituintes da Federação Russa.