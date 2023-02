Expansão da indústria russa de TI – oficial – CMIO

As receitas das empresas russas de TI cresceram 35,3% no ano passado em termos anuais, para mais de 2,3 trilhões de rublos (mais de US$ 30 bilhões), revelou o vice-primeiro-ministro Dmitry Chernyshenko esta semana.

Comentando a mensagem do presidente russo, Vladimir Putin, à Assembleia Federal no início do dia, Chernyshenko disse que o salário médio mensal no setor de TI aumentou 16,4% em comparação com 2021 e agora é de mais de 124.000 rublos (US$ 1.657).

“O presidente chamou a atenção para a eficácia das medidas de suporte de TI e anunciou a decisão de estendê-las às indústrias de alta tecnologia. Tais medidas tornaram-se um fator de crescimento do setor de tecnologia da informação e comunicação, o desenvolvimento de produtos digitais nacionais e o aumento do número de empresas de TI”, Chernyshenko disse, conforme citado por seu escritório.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Putin promete melhoria no ambiente de negócios

Putin anunciou na terça-feira que as empresas russas podem reduzir o pagamento de imposto de renda se comprarem soluções e produtos domésticos avançados de TI usando inteligência artificial. Para cada rublo investido por uma empresa na compra desses produtos, haverá uma dedução fiscal de 1,5 rublo, explicou Putin. O líder russo instruiu o governo a elaborar propostas para uma lista desses equipamentos com base nas indústrias em que são utilizados e no procedimento para concessão de benefícios.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT